Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Trump alerta Hamas sobre 'graves problemas' se utilizar escudos humanos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2025 10:56

compartilhe

Siga no

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, advertiu nesta terça-feira (16) que o Hamas enfrentará "graves problemas" se utilizar os reféns israelenses que mantém em Gaza como escudos humanos durante a nova ofensiva de Israel. 

"Vamos esperar para saber o que acontece, porque ouvi que o Hamas está tentando usar o velho truque dos escudos humanos e, se fizerem isso, terão grandes problemas", disse Trump aos jornalistas quando questionado sobre a ofensiva de Israel.

aue-dk/aha/val/mr/fp/aa

Tópicos relacionados:

conflito eua israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay