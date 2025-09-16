Assine
Internacional

'Temos um acordo' sobre o TikTok, diz Trump

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
16/09/2025 10:55

O presidente americano, Donald Trump, disse nesta terça-feira (16) que os Estados Unidos e a China chegaram a um acordo sobre o TikTok, que Washington acredita que deveria se tornar propriedade dos EUA. 

"Temos um acordo sobre o TikTok. Cheguei a um acordo com a China e falarei com o presidente Xi Jinping na sexta-feira para confirmar tudo", disse Trump a repórteres ao deixar a Casa Branca para uma visita de Estado ao Reino Unido.

Tópicos relacionados:

china empresas eua politica

Busca
Preencha o campo
