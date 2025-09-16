Redução de tarifas dos EUA a automóveis japoneses entra em vigor

Uma redução das tarifas americanas sobre os automóveis japoneses entrou em vigor nesta terça-feira (16), enquanto Tóquio recebeu com alívio a aplicação do acordo comercial negociado com Washington.

Desde as 04h01 GMT (01h01 em Brasília), os automóveis japoneses que entram nos Estados Unidos passaram a ter uma tarifa de 15% em vez de 27,5%.

A medida representa um pequeno alívio para os fabricantes japoneses em relação aos novos impostos que o presidente Donald Trump impôs desde seu retorno à Casa Branca, em janeiro.

"O governo acolhe com satisfação os esforços realizados desta vez pelos Estados Unidos para a aplicação efetiva do acordo (...) de 22 de julho", declarou aos jornalistas o principal porta-voz japonês, Yoshimasa Hayashi.

Embora o resultado tenha representado uma vitória para o Japão, as tarifas continuam causando prejuízo às indústrias do país. A gigante automobilística Toyota declarou à AFP em comunicado que espera que haja reduções ainda maiores.

"Esperamos que o ambiente que cerca as indústrias automobilísticas do Japão e dos Estados Unidos continue melhorando no futuro, com base no comércio livre e aberto, incluindo novas reduções tarifárias", afirmou a empresa.

Desde que voltou à presidência, Trump lidera uma ofensiva tarifária voltada principalmente para reduzir o déficit comercial dos Estados Unidos.

Em troca da redução desse percentual de tarifas, semelhante ao negociado com a União Europeia, o Japão comprometeu-se, segundo a Casa Branca, a realizar investimentos no valor de 550 bilhões de dólares (2,9 trilhões de reais) nos Estados Unidos.

