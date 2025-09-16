Robert Redford, lenda de Hollywood, morre aos 89 anos

Robert Redford, ícone do cinema americano das últimas seis décadas, morreu nesta terça-feira (16) em Utah aos 89 anos, segundo o jornal The New York Times.

Redford faleceu enquanto dormia e não foi divulgada uma causa específica de sua morte, segundo um comunicado de Cindi Berger, CEO da empresa de relações públicas Rogers & Cowan PMK, citado pelo jornal.

Com sua beleza e talento, Robert Redford foi um ecologista, comprometido, independente e próspero. O ator protagonizou grandes clássicos, como "Butch Cassidy" (1969), "Golpe de Mestre" (1973) e "Todos os Homens do Presidente" (1976).

