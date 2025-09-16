Assine
Primeiro-ministro francês anuncia fim de benefícios 'vitalícios' de seus antecessores

16/09/2025 08:37

O primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, anunciou na noite de segunda-feira (15) o fim, a partir de 2026, dos benefícios "vitalícios" desfrutados por seus antecessores, em um contexto de profunda crise política no país. 

Lecornu tornou-se na semana passada o terceiro primeiro-ministro em nove meses, na véspera de um dia de protestos contra um plano de cortes orçamentários de seu antecessor, François Bayrou, e contra o presidente Emmanuel Macron. 

Não é "concebível" que os antigos membros "possam se beneficiar de vantagens vitalícias devido a um status temporário", escreveu o primeiro-ministro, de 39 anos, na rede social X. 

Lecornu explicou que a proteção policial será "renovada" com base nos riscos, mas que veículos, motoristas e outros recursos materiais serão concedidos por um "tempo limitado". 

Estas declarações ocorrem enquanto Lecornu multiplica os contatos com os diferentes partidos para tentar reunir apoio ao projeto orçamentário para 2026 e enquanto o governo de centro-direita precisa de maioria no Parlamento.

