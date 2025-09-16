Trump anuncia processo de US$ 15 bilhões por difamação contra o New York Times

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na segunda-feira que iniciou um processo de 15 bilhões de dólares (79 bilhões de reais na cotação atual) contra o jornal The New York Times por difamação e calúnia.

"O New York Times teve permissão para mentir, caluniar e me difamar livremente por muito tempo, e isso acaba AGORA!", escreveu em sua plataforma Truth Social. Ele indicou que a ação judicial foi apresentada na Flórida.

"Hoje, tenho a grande honra de apresentar uma ação por difamação e calúnia de 15 bilhões de dólares contra o The New York Times", afirmou o presidente americano.

Em sua mensagem, Trump classificou o prestigioso jornal como "um dos piores e mais degenerados jornais da história" do país. Ele acusa o NYT de ser "um verdadeiro 'porta-voz' do Partido Democrata de esquerda radical" e de ter apoiado Kamala Harris durante a última campanha presidencial.

O New York Times "está há décadas mentindo sobre seu presidente favorito (EU!), minha família, meus negócios", acrescentou.

Não é a primeira vez que o magnata republicano apresenta um processo contra grupos de imprensa que considera hostis.

Em julho, ele reivindicou pelo menos 10 bilhões de dólares (53 bilhões de reais na cotação atual) por difamação ao Wall Street Journal após a publicação de um artigo que atribuiu ao presidente uma carta obscena enviada ao financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein, cuja autoria Trump nega.

