AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS
compartilheSiga no
AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025
A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.
(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas
(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas
TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) SALT LAKE CITY (Estados Unidos) - Acusação do suposto assassino de Charlie Kirk, Tyler Robinson -
NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York - (até 16)
WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias - (até 17)
(+) CUENCA (Equador) - Ambientalistas e indígenas protestam contra projeto de mineração no sul do Equador - 12H00
RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião informal de chanceleres do Mercosul - 17H00
BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista - (até 30 de Setembro)
Europa
WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado - (até 18)
VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA - (até 19)
Oriente Médio e África do Norte
(+) JERUSALÉM - Viagem de Rubio a Jerusalém -
(+) TEERÃ (Irã) - Terceiro aniversário da morte de Mahsa Amini -
QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária - 16H30
MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos - (até 19)
BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros - 19H30
Europa
(+) FRANKFURT (Alemanha) - Suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann prestes a ser libertado -
SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025
Europa
PARIS (França) - Torre da Notre Dame reaberta à visitação -
DOMINGO, 21 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) GLENDALE (Estados Unidos) - Funeral de Charlie Kirk - 16H00
SEGUNDA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2025
Américas
(+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU para marcar o 80º aniversário das Nações Unidas -