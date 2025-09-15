Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

AGENDA INTERNACIONAL AFP 7 DIAS

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2025 15:48

compartilhe

Siga no

AGENDA INTERNACIONAL DE TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025 ATÉ TERÇA-FEIRA, 23 DE SETEMBRO DE 2025

A hora e a data dos eventos são expressas no horário de Brasília. Para cobertura e eventos dominantes, por gentileza consultar nossa pauta de matérias previstas, enviada diariamente.

(+) Evento adicionado nas últimas 24 horas

(*) Evento atualizado nas últimas 24 horas

TERÇA-FEIRA, 16 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) SALT LAKE CITY (Estados Unidos) - Acusação do suposto assassino de Charlie Kirk, Tyler Robinson - 

 NOVA YORK (Estados Unidos) - Semana de Moda de Nova York -  (até 16)

 WASHINGTON (Estados Unidos) - Federal Reserve dos EUA inicia reunião de política de dois dias -  (até 17)

 (+) CUENCA (Equador) - Ambientalistas e indígenas protestam contra projeto de mineração no sul do Equador -  12H00

 RIO DE JANEIRO (Brasil) - Reunião informal de chanceleres do Mercosul -  17H00

 BRASÍLIA (Brasil) - Ex-presidente brasileiro Jair Bolsonaro é julgado por suposta conspiração golpista -  (até 30 de Setembro)

Europa

 WINDSOR (Reino Unido) - Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, realiza visita de Estado -  (até 18)

 VIENA (Áustria) - Conferência geral anual da AIEA -  (até 19)

Oriente Médio e África do Norte

 (+) JERUSALÉM - Viagem de Rubio a Jerusalém - 

 (+) TEERÃ (Irã) - Terceiro aniversário da morte de Mahsa Amini - 

QUARTA-FEIRA, 17 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 WASHINGTON (Estados Unidos) - O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, dá uma entrevista coletiva no final da reunião do Comitê de Política Monetária -  16H30

 MÉXICO (México) - México lembra os 40 anos do sismo que deixou milhares de mortos -  (até 19)

 BRASÍLIA (Brasil) - Banco Central anuncia taxa de juros -  19H30

Europa

 (+) FRANKFURT (Alemanha) - Suspeito no desaparecimento de Madeleine McCann prestes a ser libertado - 

SÁBADO, 20 DE SETEMBRO DE 2025

Europa

 PARIS (França) - Torre da Notre Dame reaberta à visitação - 

DOMINGO, 21 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) GLENDALE (Estados Unidos) - Funeral de Charlie Kirk -  16H00

SEGUNDA-FEIRA, 22 DE SETEMBRO DE 2025

Américas

 (+) NAÇÕES UNIDAS (Estados Unidos) - Reunião de alto nível da Assembleia Geral da ONU para marcar o 80º aniversário das Nações Unidas - 

Tópicos relacionados:

agenda internacional midia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay