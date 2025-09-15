Assine
Monarquias do Golfo dizem que EUA deve 'usar sua influência' para frear Israel

AFP
AFP
15/09/2025 15:28

Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, Kuwait e Omã apelaram, nesta segunda-feira (15), aos Estados Unidos para que usem sua influência para conter Israel, após os bombardeios sem precedentes contra líderes do Hamas na semana passada.

"Também esperamos que nossos parceiros estratégicos nos Estados Unidos usem sua influência sobre Israel para que ponha fim a este comportamento (...) Eles têm influência e poder sobre Israel, e já é hora de usá-los", afirmou Jasem Mohamed Al Budaiwi, secretário-geral do Conselho de Cooperação do Golfo, composto por essas seis monarquias do Golfo, em uma coletiva de imprensa após uma cúpula realizada em Doha.

