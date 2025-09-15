Assine
Internacional

Líderes árabes e muçulmanos pedem revisão dos laços com Israel após ataque ao Catar

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2025 14:14

Líderes árabes e muçulmanos pediram, nesta segunda-feira (15), uma revisão das relações diplomáticas e econômicas com Israel após o bombardeio sem precedentes contra líderes do Hamas no Catar na semana passada, segundo um rascunho da declaração visto pela AFP. 

A cúpula da Liga Árabe e a Organização para a Cooperação Islâmica (OCI) na capital do Catar adotou uma declaração conjunta, que ainda não foi divulgada. De acordo com um rascunho visto pela AFP, os países apelaram a "todos os Estados que tomem todas as medidas legais e eficazes possíveis para evitar que Israel continue suas ações contra o povo palestino, incluindo (...) a revisão das relações diplomáticas e econômicas, e que iniciem processos judiciais contra" Israel.

