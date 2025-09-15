Assine
Internacional

Sem torneios na semana, ranking da ATP se mantém sem mudanças

Repórter
15/09/2025 11:59

Sem torneios do circuito na última semana por conta da disputa da Copa Davis, o ranking da ATP foi publicado nesta segunda-feira (15) sem mudanças, pelo menos nas primeiras posições, com o espanhol Carlos Alcaraz como número 1.

Alcaraz é seguido na lista pelo italiano Jannik Sinner (N.2), o alemão Alexander Zverev (N.3), o sérvio Novak Djokovic (N.4) e o americano Taylor Fritz (N.5), que formam o Top 5.

A primeira mudança só aparece na 49ª posição, com o alemão Daniel Altmeier subindo um degrau e ficando a apenas dois postos da melhor classificação de sua carreira.

O jovem João Fonseca, de 19 anos, continua como o único brasileiro dentro do Top 100, em 42º.

O circuito da ATP retornará às competições a partir da próxima quarta-feira, com os torneios de Chengdu e Hangzhou, na China, que marcam o início da turnê asiática.

-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 15 de setembro de 2025:

1. Carlos Alcaraz (ESP) 11.540 puntos 

2. Jannik Sinner (ITA) 10.780

3. Alexander Zverev (ALE) 5.930

4. Novak Djokovic (SRV) 4.830

5. Taylor Fritz (EUA) 4.675

6. Ben Shelton (EUA) 4.280

7. Jack Draper (GBR) 3.690

8. Alex De Minaur (AUS) 3.545

9. Lorenzo Musetti (ITA) 3.505

10. Karen Khachanov (RUS) 3.280

11. Holger Rune (DIN) 3.090

12. Casper Ruud (NOR) 2.755

13. Felix Auger-Aliassime (CAN) 2.755

14. Andrey Rublev (RUS) 2.610

15. Tommy Paul (EUA) 2.510

16. Jiri Lehecka (CZE) 2.415

17. Jakub Mensik (CZE) 2.380

18. Daniil Medvedev (RUS) 2.370

19. Alexander Bublik (CAZ) 2.245

20. Alejandro Davidovich (ESP) 2.225

21. Francisco Cerúndolo (ARG) 2.135

...

42. João Fonseca (BRA) 1.129

