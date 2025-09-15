Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Emir do Catar acusa Israel de tentar boicotar as negociações sobre Gaza com ataque

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2025 11:18

compartilhe

Siga no

O emir do Catar acusou Israel nesta segunda-feira (15) de tentar boicotar os diálogos para uma trégua em Gaza ao bombardear membros do Hamas em seu território na semana passada. 

"Quem trabalha de forma diligente e sistemática para assassinar a parte com quem está negociando busca desestabilizar as negociações (...) para eles, as negociações não são mais do que parte da guerra", declarou o xeque Tamim bin Hamad Al Thani aos líderes árabes e muçulmanos reunidos em Doha para discutir o ataque. 

Também afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "sonha em transformar a região árabe em uma esfera de influência israelense, e isso é uma ilusão perigosa". 

O ataque israelense da semana passada, em Doha, foi direcionado contra uma reunião de líderes do Hamas, que examinariam uma nova proposta americana visando um cessar-fogo na Faixa de Gaza. 

Cinco palestinos membros do Hamas e um policial do Catar morreram no ataque. 

Catar, Estados Unidos e Egito atuam como mediadores entre Israel e o Hamas no atual conflito.

ac/saa/meb/jvb/jc/fp

Tópicos relacionados:

catar conflito diplomacia gaza hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay