Emir do Catar acusa Israel de tentar boicotar as negociações sobre Gaza com ataque

O emir do Catar acusou Israel nesta segunda-feira (15) de tentar boicotar os diálogos para uma trégua em Gaza ao bombardear membros do Hamas em seu território na semana passada.

"Quem trabalha de forma diligente e sistemática para assassinar a parte com quem está negociando busca desestabilizar as negociações (...) para eles, as negociações não são mais do que parte da guerra", declarou o xeque Tamim bin Hamad Al Thani aos líderes árabes e muçulmanos reunidos em Doha para discutir o ataque.

Também afirmou que o primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, "sonha em transformar a região árabe em uma esfera de influência israelense, e isso é uma ilusão perigosa".

O ataque israelense da semana passada, em Doha, foi direcionado contra uma reunião de líderes do Hamas, que examinariam uma nova proposta americana visando um cessar-fogo na Faixa de Gaza.

Cinco palestinos membros do Hamas e um policial do Catar morreram no ataque.

Catar, Estados Unidos e Egito atuam como mediadores entre Israel e o Hamas no atual conflito.

