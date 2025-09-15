Estrelas da televisão brilham no tapete vermelho do Emmy
compartilheSiga no
As maiores estrelas da televisão desfilaram no tapete vermelho do Emmy no domingo (14) sob um brilhante sol de setembro, o primeiro de muitos eventos que marcarão as tendências da moda rumo ao Oscar.
Aqui estão alguns dos melhores trajes vistos no Teatro Peacock em Los Angeles:
- Majestosas em vermelho -
Selena Gomez, que protagoniza "Only Murders in the Building" da Hulu, chegou com seu noivo, o produtor musical Benny Blanco, vestindo um vestido vermelho sem mangas assinado pela Louis Vuitton.
Sydney Sweeney, a estrela de "Euphoria" que apresentou um dos prêmios de domingo, também estava deslumbrante com um vestido do mesmo tom, sem alças, decote pronunciado e acessórios brilhantes.
- Trajes brancos perfeitos -
Pedro Pascal, indicado a melhor ator de drama por "The Last of Us", emanou sofisticação com um terno creme de abotoamento duplo, óculos escuros e uma barba em crescimento.
Gwendoline Christie, indicada pelo thriller de escritório de ficção científica "Ruptura" e quem também protagoniza a releitura da família Addams da Netflix "Wandinha", impressionou com um terno ajustado pálido da Tom Ford e o cabelo preso para trás.
Tramell Tillman, que ganhou o Emmy de melhor ator coadjuvante de drama por "Ruptura", também estava elegante em branco, acompanhado de um broche brilhante para completar o conjunto.
- Tons outonais -
Diferentemente da maioria das premiações de Hollywood, o Emmy não é celebrado no inverno, mas quando o outono está prestes a começar. E a paleta de cores vista no tapete vermelho refletiu isso.
Uma das que se juntaram à tendência outonal foi a vencedora do Oscar Kathy Bates, indicada a melhor atriz de drama pela nova versão da CBS do drama jurídico "Matlock". Ela estava majestosa com um vestido longo marrom com mangas compridas e um corpete drapeado.
Seth Rogen, vencedor do Emmy de melhor ator de comédia por sua sátira maníaca da indústria "O Estúdio", usou um smoking de veludo em tom de ferrugem.
- "Barbiecore", ainda em alta -
Lisa, cantora do Blackpink, que estreou como atriz na terceira temporada de "The White Lotus", apresentou-se com um vestido rosa sem alças que mostrava bastante perna e se estendia com uma longa saia de tule.
Sua colega de elenco Aimee Lee Wood também surpreendeu em rosa com um vestido sem alças e um corpete que revelava um toque de vermelho.
E Julianne Nicholson, já vencedora do Emmy de melhor atriz convidada em uma comédia por "Hacks", apareceu encantadora com um vestido magenta sem alças e um decote quadrado.
- Acessórios com mensagem política -
A guerra em Gaza certamente estava na mente de alguns participantes do Emmy.
Megan Stalter, uma das estrelas revelação de "Hacks", chegou com uma camiseta branca e jeans... embora sua bolsa falasse por seu visual com a mensagem "Cessar-fogo!" escrita sobre uma fita adesiva branca.
E Javier Bardem, indicado a melhor ator coadjuvante em uma minissérie por "Monstros: Irmãos Menendez: Assassinos dos Pais", usava um keffiyeh palestino branco e preto em volta do pescoço.
"Sou o único, mas não sou o único. Muita gente está me apoiando em sussurros, e eu digo: não sussurre, diga em voz alta", comentou o ator espanhol sobre seu apoio aos palestinos, rejeitando o que chamou de "regime de apartheid" israelense, ao ser questionado por jornalistas sobre seu keffiyeh.
sst/jgc/atm/arm/dd/aa