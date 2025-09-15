Assine
Rússia culpa Ucrânia por intrusão de drone na Romênia

15/09/2025 06:04

A embaixada da Rússia em Bucareste afirmou que a incursão de um drone no espaço aéreo da Romênia no fim de semana foi uma "provocação" da Ucrânia, depois que o embaixador russo foi convocado pelo Ministério das Relações Exteriores romeno devido ao incidente. 

A Romênia anunciou no domingo que convocou o chefe da representação diplomática russa para denunciar a "inaceitável" entrada de um drone russo em seu espaço aéreo no dia anterior. Um incidente que aconteceu após a incursão, na quarta-feira, de drones similares no espaço aéreo da Polônia.

O embaixador russo, Vladimir Lipayev, disse que a alegação de Bucareste de que a Rússia foi responsável pela intrusão "não tem fundamento". 

"Os fatos sugerem que foi uma provocação deliberada do regime de Kiev", afirmou a embaixada em um comunicado, no qual acrescenta que Bucareste não respondeu "de forma convincente" às perguntas apresentadas por Moscou.

A Romênia relatou a intrusão do drone na noite de sábado e afirmou que o aparelho era procedente da Rússia. Diante do incidente, o país, membro da UE e da Otan enviou dois caças F-16 e monitorou o aparelho até a saída do radar. 

O Ministério da Defesa romeno informou que o drone não sobrevoou áreas habitadas nem representou uma ameaça iminente para a população.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia romenia russia ucrania

