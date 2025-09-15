Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Vencedores das principais categorias do Emmy

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
15/09/2025 06:01

compartilhe

Siga no

Lista dos vencedores nas principais categorias da 77ª edição dos Prêmios Emmy, que aconteceu no domingo em Los Angeles. "Adolescência", minissérie da Netflix, dominou a premiação com seis estatuetas, enquanto "The Studio" venceu como melhor série de comédia e "The Pitt" como melhor série de drama.

Melhor série de drama: "The Pitt", HBO|Max

Melhor série de comédia: "The Studio", Apple TV+

Melhor minissérie: "Adolescência", Netflix

Melhor ator de série de drama: Noah Wyle, "The Pitt"

Melhor atriz de drama: Britt Lower, "Ruptura"

Melhor ator de série de comédia: Seth Rogen, "The Studio"

Melhor atriz de série de comédia: Jean Smart, "Hacks"

Melhor ator em minissérie ou filme para TV: Stephen Graham, "Adolescância"

Melhor atriz em minissérie ou filme para TV: Cristin Milioti, "Pinguim"

Melhor ator coadjuvante em série de drama: Tramell Tillman, "Ruptura"

Melhor atriz coadjuvante em série de drama: Katherine LaNasa, "The Pitt"

Melhor ator coadjuvante em série de comédia: Jeff Hiller, "Alguém em Algum Lugar"

Melhor atriz coadjuvante em série de comédia: Hannah Einbinder, "Hacks"

Melhor ator coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Owen Cooper, "Adolescência"

Melhor atriz coadjuvante em minissérie ou filme para TV: Erin Doherty, "Adolescência"

bur-pr/atm/fp

Tópicos relacionados:

emmys gente premio televisao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay