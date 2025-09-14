Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

ONU pede que mentores do assassinato de ambientalista hondurenho sejam identificados

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 19:32

compartilhe

Siga no

O Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH) em Honduras pediu, neste domingo (14), que os autores intelectuais do assassinato do ambientalista Juan López, ocorrido há um ano, sejam identificados e processados.

López, de 46 anos, foi assassinado a tiros na noite de 14 de setembro de 2024 ao sair de uma igreja ao nordeste de Tegucigalpa. O crime foi condenado pelas Nações Unidas e pelo papa Francisco.

No início de setembro, um tribunal encaminhou para julgamento oral e público o caso contra Oscar Alexis Guardado, Daniel Juárez e Lenis Adonis Cruz, acusados "pelos crimes de assassinato e associação criminosa". Se forem considerados culpados, podem receber penas de 15 a 20 anos de prisão.

"Embora existam progressos no processo penal contra os supostos autores materiais, o direito à verdade, à justiça e à reparação também exige identificar e processar os autores intelectuais", disse o ACNUDH em comunicado.

O ativista era contra uma mina de óxido de ferro a céu aberto na reserva florestal Botaderos, que ele acusava de contaminar o meio ambiente.

Para o Alto Comissariado, López foi um defensor do direito a um meio ambiente "limpo, saudável e sustentável", que lutou pela proteção do parque nacional Montaña Botaderos.

bur/cmm/gv/ic

Tópicos relacionados:

ambiente honduras meio policia-justicia-crimen

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay