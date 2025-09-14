Assine
Francesa Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah é campeã do SP Open

14/09/2025 17:47

A tenista francesa Tiantsoa Rakotomanga é a primeira campeã do SP Open, ao vencer na final deste domingo (14) a indonésia Janice Tjen.

Rakotomanga, de 19 anos, fechou o jogo em 2 sets a 0, com parciais de 6-3 e 6-4, em uma hora e 26 minutos.

Nascida em Antsirabe (Madagascar), pero criada em Montpellier (França), a jovem tenista conquista assim seu primeiro título no circuito da WTA.

"O Brasil tem um lugar especial no meu coração", comemorou Rakotomanga diante do público antes de receber o troféu de campeã.

"E o Neymar também tem um espaço especial no meu coração", acrescentou a francesa, arrancando aplausos dos torcedores.

O SP Open é um torneio WTA 250 que foi disputado pela primeira vez este ano, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo.

