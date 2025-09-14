Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel afirma que Sánchez é 'vergonha para a Espanha' após Volta ser suspensa devido a protestos

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 16:53

compartilhe

Siga no

O ministro das Relações Exteriores de Israel, Gideon Saar, afirmou neste domingo (14) que o chefe do governo espanhol, o socialista Pedro Sánchez, e seu Executivo são "uma vergonha para a Espanha", após a suspensão da Volta devido aos protestos pró-palestinos. 

Saar acusou Sánchez de "incentivar os manifestantes a saírem às ruas" para interromper a prova de ciclismo. "Sánchez e seu governo: uma vergonha para a Espanha", escreveu no X.

mib/vl/pb/sag/pb/ic

Tópicos relacionados:

ciclismo conflito diplomacia espanha gaza israel palestinos volta

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay