Última etapa da Volta da Espanha é suspensa por manifestações pró-Palestina

A 21ª e última etapa da Volta da Espanha foi definitivamente suspensa a 56 quilômetros da meta, neste domingo (14), em Madri, devido à invasão do percurso por manifestantes pró-palestinos na capital espanhola, anunciaram os organizadores.

A tradicional prova de ciclismo, interrompida quase diariamente durante três semanas, não conseguiu chegar ao fim, e a última etapa não terá um vencedor.

Líder da classificação geral, o dinamarquês Jonas Vingegaard conquistou a 80ª edição da Volta.

A direção da prova comunicou à AFP que nenhuma cerimônia de pódio será realizada.

Na Gran Vía, por onde os ciclistas deveriam passar várias vezes em um circuito urbano, os manifestantes derrubaram as barreiras e entraram na estrada, alguns gritando "boicote a Israel", enquanto uma fumaça verde e vermelha enchia o ar.

Perto de Atocha, a estação central de trens de Madri, a polícia confrontou os manifestantes e lançou gás lacrimogêneo.

Os ciclistas, que estavam a cerca de 56 quilômetros da meta, pararam e desceram das bicicletas antes que a Volta fosse cancelada.

Várias etapas da Volta da Espanha tinham sido encurtadas devido aos protestos contra a participação da equipe Israel-Premier Tech.

Vários membros do governo de esquerda apoiaram publicamente o movimento, em um país onde há amplo apoio à causa palestina.

As autoridades intensificaram a segurança para a etapa final em Madri diante dos grandes protestos previstos, mas não conseguiram evitar que a corrida fosse suspensa.

jk/bdx/rsc/iga/ic