Mais de 50.000 pessoas protestam na Turquia antes de audiência crucial para principal partido de oposição

Pelo menos 50.000 pessoas participaram, neste domingo (14), em Ancara, de um protesto do principal partido de oposição ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o CHP, antes de uma audiência judicial crucial que poderia destituir a liderança da legenda.

Correspondentes da AFP observaram manifestantes marchando pela praça Tandogan, na capital turca, com bandeiras da Turquia e muitos vestindo camisas com a imagem fundador da República Turca, Mustafa Kemal Atatürk.

Segundo o vice-presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), Murat Bakan, pelo menos 50.000 pessoas participaram do ato.

Em um discurso proferido de um pódio, o líder do CHP, Özgür Özel, disse que a multidão se reuniu para "opor-se ao golpe (judicial)" que estaria sendo realizado contra o partido, em referência à audiência no tribunal na segunda-feira, que poderia resultar em sua destituição.

"Este governo não quer democracia. Eles sabem que não podem vencer as eleições se houver democracia. Não querem justiça: sabem que se houver justiça não poderão encobrir seus crimes", declarou.

A audiência de segunda-feira busca anular os resultados do congresso do CHP de novembro de 2023 por manipulação de votos. No congresso, os votantes escolheram Özel como líder.

Críticos alegam que o caso tem motivação política e busca enfraquecer o partido mais antigo da Turquia, que obteve uma grande vitória sobre o AKP, do presidente Erdogan, nas eleições locais de 2024 e que tem subido nas pesquisas.

