Internacional

Mais de 50.000 pessoas protestam na Turquia antes de audiência crucial para principal partido de oposição

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 15:20

Pelo menos 50.000 pessoas participaram, neste domingo (14), em Ancara, de um protesto do principal partido de oposição ao presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, o CHP, antes de uma audiência judicial crucial que poderia destituir a liderança da legenda.

Correspondentes da AFP observaram manifestantes marchando pela praça Tandogan, na capital turca, com bandeiras da Turquia e muitos vestindo camisas com a imagem fundador da República Turca, Mustafa Kemal Atatürk. 

Segundo o vice-presidente do Partido Republicano do Povo (CHP, social-democrata), Murat Bakan, pelo menos 50.000 pessoas participaram do ato. 

Em um discurso proferido de um pódio, o líder do CHP, Özgür Özel, disse que a multidão se reuniu para "opor-se ao golpe (judicial)" que estaria sendo realizado contra o partido, em referência à audiência no tribunal na segunda-feira, que poderia resultar em sua destituição.

"Este governo não quer democracia. Eles sabem que não podem vencer as eleições se houver democracia. Não querem justiça: sabem que se houver justiça não poderão encobrir seus crimes", declarou.

A audiência de segunda-feira busca anular os resultados do congresso do CHP de novembro de 2023 por manipulação de votos. No congresso, os votantes escolheram Özel como líder.

Críticos alegam que o caso tem motivação política e busca enfraquecer o partido mais antigo da Turquia, que obteve uma grande vitória sobre o AKP, do presidente Erdogan, nas eleições locais de 2024 e que tem subido nas pesquisas. 

bg-hmw/rlp/pb/jvb/yr

