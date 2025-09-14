Liverpool vence Burnley com gol de pênalti no fim e mantém liderança

Atual campeão e atual líder do Campeonato Inglês, o Liverpool precisou de um pênalti convertido pelo egípcio Mohamed Salah nos acréscimos para vencer o Burnley por 1 a 0 neste domingo (14), fora de casa, e manter 100% de aproveitamento após quatro rodadas.

Salah bateu com precisão (90'+5) diante do setor da torcida visitante no estádio Turf Moor para comemorar mais uma vitória, que coloca os 'Reds' com três pontos de vantagem sobre Arsenal (2º), Tottenham (3º) e Bournemouth (4º).

O Liverpool teve que suar a camisa para furar a retranca do Burlney, cuja missão de segurar o líder do campeonato ficou ainda mais difícil após a expulsão de Lesley Ugochukw pelo segundo cartão amarelo. O volante francês cometeu falta feia em Alexis Mac Allister (16'), que teve que ser substituído no intervalo, e chegou atrasado em uma entrada sobre Florian Wirtz (84').

O goleiro Martin Dubravka manteve o Burnley com vida ao defender um chute forte de Dominik Szoboszlai (59') e uma tentativa de Jeremie Frimpong (90'+3).

Mas o ferrolho foi quebrado com um cruzamento de Frimpong que o meio-campista Hannibal Mejbri cortou com o braço. Salah aproveitou para marcar seu segundo gol no campeonato.

O Liverpool terá que elevar seu nível na próxima quarta-feira, quando estreia na Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid, em Anfield.

O jogo deve marcar a estreia do atacante sueco Alexander Isak, que o técnico Arne Slot decidiu poupar neste domingo.

Isak, contratado junto ao Newcastle, não faz um jogo completo desde o final de maio.

