Internacional

Catar pede fim da política de 'dois pesos e duas medidas' e exige sanções a Israel

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 12:27

O primeiro-ministro do Catar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, instou a comunidade internacional neste domingo (14) a "parar de usar dois pesos e duas medidas" e sancionar Israel por seus "crimes".

O premiê discursou em uma reunião preparatória na véspera de uma cúpula de emergência de líderes árabes e islâmicos organizada pelo Catar, depois que Israel lançou um ataque aéreo sem precedentes contra líderes do Hamas em Doha.

"Chegou o momento de que a comunidade internacional pare de usar dois pesos e duas medidas e sancione Israel por todos os crimes que cometeu, e Israel deve saber que a guerra de extermínio em curso a que nosso irmão, o povo palestino, está sendo submetido, cujo objetivo é expulsá-los de sua terra, não funcionará", afirmou o primeiro-ministro.

Estas declarações ocorrem enquanto o secretário de Estado americano, Marco Rubio, iniciou uma visita a Israel, após reiterar o apoio inabalável de Washington ao seu aliado em sua guerra contra o Hamas, apesar de o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressar seu descontentamento com o ataque no Catar, que gerou condenação internacional.

Tópicos relacionados:

catar conflito diplomacia israel palestinos politica

