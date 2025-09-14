Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Acidente rodoviário deixa pelo menos 15 mortos no sudeste do México

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 11:44

compartilhe

Siga no

Pelo menos 15 pessoas morreram no sábado (13) em um acidente que envolveu três veículos em uma rodovia que liga as cidades de Mérida e Campeche, no sudeste do México, informaram as autoridades locais.

O incidente ocorreu quando um caminhão de carga tombou, atingindo um veículo e uma caminhonete que transportava trabalhadores de uma construção, informou a Secretaria de Segurança de Yucatán em suas redes sociais. 

"No local foram confirmadas 15 pessoas falecidas" e duas feridas, detalhou o relatório, especificando que entre os mortos estava o motorista do caminhão. 

Após a colisão, a caminhonete, que funcionava como transporte coletivo, pegou fogo e ficou atravessada na estrada, como visto em imagens da imprensa local. 

Este é o terceiro acidente rodoviário com vários mortos registrado no México em menos de uma semana.

Na última quarta-feira, um caminhão carregado com quase 50.000 litros de gás explodiu em um cruzamento movimentado, desencadeando uma enorme chama que, até este sábado, deixou pelo menos 13 mortos e dezenas de pessoas com queimaduras graves.

sem/cjc/yr

Tópicos relacionados:

acidente mexico

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay