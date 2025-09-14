Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Homem morto é encontrado nos escombros de bar que sofreu explosão em Madri

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 11:44

compartilhe

Siga no

Os bombeiros espanhóis encontraram, neste domingo (14), o corpo de um homem enquanto examinavam os escombros de um bar em Madri destruído por uma explosão no dia anterior, que deixou 25 feridos, dois deles em estado grave.

"Aos 25 feridos, soma-se uma vítima mortal", informaram os serviços de emergência da capital espanhola no X.

"Trata-se de um homem localizado nesta madrugada após uma nova busca" dos bombeiros "juntamente com a unidade canina" da polícia, acrescentaram.

Suspeita-se que um vazamento de gás tenha causado a explosão de sábado no popular bairro madrilenho de Vallecas, mas as autoridades municipais afirmam que ainda é cedo para determinar a causa. 

Os serviços de emergência de Madri informaram neste domingo que duas das 25 pessoas feridas estão em estado grave.

imm-al/meb/yr

Tópicos relacionados:

acidente emergencia espanha lazer

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay