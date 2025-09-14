Assine
Braço direito de maior narcotraficante do Equador extraditado aos EUA é preso

14/09/2025 11:44

O lugar-tenente do traficante de drogas conhecido como Fito, o mais poderoso do Equador extraditado pelo presidente Daniel Noboa para os Estados Unidos, foi capturado no sábado (13), informou o governo. 

Darío Javier Peñafiel, conhecido como Topo, foi detido na Amazônia equatoriana, onde se presume que coordenava a extração ilegal de minerais, por um bloco especial das forças públicas criado pelo presidente em sua guerra contra o narcotráfico.

O homem era líder do Los Choneros, que disputam com Los Lobos a posição de principal grupo criminoso do Equador, país onde operam várias organizações criminosas que traficam cocaína. 

O ministro do Interior, John Reimberg, afirmou em uma coletiva de imprensa que Topo tem ligações com uma dissidência da guerrilha colombiana Farc, que se desmobilizou em 2017 após um acordo de paz. 

Peñafiel é procurado por um tribunal de Nova York por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, pelo que em "muito pouco tempo" será extraditado, acrescentou. Por enquanto, ele permanecerá em uma prisão em Guayaquil.

Fito, considerado o narcotraficante mais poderoso do Equador, foi recapturado em junho em uma megaoperação quando se escondia em um bunker que mandou construir sob uma casa na província de Manabí. 

Topo "fará companhia a Fito muito em breve nos Estados Unidos", afirmou Reimberg. 

De acordo com o ministro, Peñafiel seria o quarto cidadão do país enviado a uma prisão americana sob esta modalidade.

