Internacional

Ucrânia reivindica dois ataques contra rede ferroviária na Rússia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 11:44

A Ucrânia foi responsável por duas operações de sabotagem neste fim de semana contra a rede ferroviária russa, que deixaram pelo menos três mortos, informou uma fonte do serviço de inteligência militar ucraniano (GUR) neste domingo (14). 

Em uma mensagem transmitida à AFP, esta fonte anônima afirmou que o GUR, em cooperação com unidades do exército, realizou o ataque de sábado na região russa de Oriol, bem como outro no domingo em Leningrado.

Tópicos relacionados:

conflito russia ucrania

