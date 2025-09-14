Assine
Violação do espaço aéreo romeno por drones russos é 'inaceitável', diz UE

AFP
AFP
AF
AFP
Repórter
14/09/2025 11:44

A chefe da diplomacia da União Europeia, Kaja Kallas, classificou, neste domingo (14), como "inaceitável" a incursão de um drone russo no espaço aéreo da Romênia, acusando Moscou de uma "escalada imprudente".

"A violação do espaço aéreo romeno por drones russos é outra infração inaceitável da soberania de um Estado-membro da UE", escreveu Kallas no X.

"Esta escalada imprudente contínua ameaça a segurança regional. Nós nos solidarizamos com a Romênia. Estou em contato próximo com o governo romeno", adicionou.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia romenia russia ucrania ue

