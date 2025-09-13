Monaco vence Auxerre antes da estreia na Champions

O Monaco venceu o Auxerre por 2 a 1 neste sábado (13), pela 4ª rodada do Campeonato Francês, e subiu provisoriamente para a terceira posição na tabela.

Esta foi a terceira vitória dá confiança aos monegascos antes da estreia na Liga dos Campeões, na próxima quinta-feira, contra o Brugge.

Por sua vez, o Auxerre (15º) sofre sua terceira derrota consecutiva e fica à beira da zona de rebaixamento.

O jogo foi marcado pelos nove cartões amarelos que o árbitro teve que mostrar, seis deles para o Monaco, e pela expulsão do jogador de Josué Casimir (68'), do Auxerre.

Takumi Minamino (45'+2) e George Ilenikhena (89') balançaram a rede para o time do Principado, enquanto Mohamed Salisu marcou um gol contra para o Auxerre (73').

No outro jogo deste sábado, o Nice (9º) venceu o Nantes (13º) por 1 a 0 em casa, graças a um gol de Jeremie Boga.

No domingo, o líder Paris Saint-Germain recebe o Lens (6º) no Parque dos Príncipes.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Francês (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Olympique de Marselha - Lorient 4 - 0

- Sábado:

Nice - Nantes 1 - 0

Auxerre - Monaco 1 - 2

- Domingo:

(10h00) Lille - Toulouse

(12h15) PSG - Lens

Brest - Paris FC

Strasbourg - Le Havre

Metz - Angers

(15h45) Rennes - Lyon

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. PSG 9 3 3 0 0 8 3 5

2. Lyon 9 3 3 0 0 5 0 5

3. Monaco 9 4 3 0 1 8 5 3

4. Lille 7 3 2 1 0 11 4 7

5. Olympique de Marselha 6 4 2 0 2 9 4 5

6. Lens 6 3 2 0 1 5 3 2

7. Strasbourg 6 3 2 0 1 4 3 1

8. Toulouse 6 3 2 0 1 6 6 0

9. Nice 6 4 2 0 2 5 5 0

10. Angers 4 3 1 1 1 2 2 0

11. Rennes 4 3 1 1 1 2 5 -3

12. Le Havre 3 3 1 0 2 5 6 -1

13. Nantes 3 4 1 0 3 1 3 -2

14. Paris FC 3 3 1 0 2 5 8 -3

15. Auxerre 3 4 1 0 3 3 6 -3

16. Lorient 3 4 1 0 3 5 12 -7

17. Brest 1 3 0 1 2 4 8 -4

18. Metz 0 3 0 0 3 2 7 -5

