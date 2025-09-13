Reforços garantem vitórias de Newcastle e Arsenal no Inglês

O Arsenal e seus reforços atropelaram o Nottingham Forest de Ange Postecoglou por 3 a 0 neste sábado (13), em uma 4ª rodada de Campeonato Inglês para Nick Woltemade, que marcou em sua estreia pelo Newcastle.

Menos de 30 minutos foram suficientes para o centroavante alemão balançar as redes pela primeira vez com os 'Magpies', que venceram o Wolverhampton por 1 a 0, em seu primeiro jogo desde a saída do sueco Alexander Isak para o Liverpool.

A contratação mais cara da história do Newcaslte se posicionou de forma inteligente entre dos defensores para receber um cruzamento de Jacob Murphy e marcar de cabeça o gol do jogo (29') no St James' Park.

"Estou aqui há quatro dias, então tudo era novidade para mim. O treinador me deu liberdade, me senti bem em campo", disse o atacante, que foi substituído no segundo tempo sob aplausos da torcida após sofrer cãibras.

Por sua vez, o Chelsea, que poderia pular para a ponta da tabela, tropeçou ao empatar em 2 a 2 com o Brentford, quatro dias antes de enfrentar o Bayern de Munique na Alemanha pela primeira rodada da Liga dos Campeões.

Os 'Blues' saíram atrás no placar com um gol de Kevin Schade (35'), mas reagiram no segundo tempo e conseguiram a virada através de Cole Palmer (61') e Moisés Caicedo (85').

Quando parecia que o time londrino sairia com a vitória e a liderança provisória, Fábio Carvalho marcou para o Brentford nos acréscimos (90'+3) e decretou o empate.

- Zubimendi brilha em vitória do Arsenal -

Com dois gols de Martín Zubimendi, o Arsenal venceu o Nottingham Forest por 3 a 0 subiu para a ponta da tabela, igualando o Liverpool, que no domingo visita o Burnley.

Com este resultado, os 'Gunners' deixam para trás a derrota para os 'Reds' na rodada passada (1 a 0) e vão com confiança para a estreia na Liga dos Campeões, na próxima terça-feira, contra o Athletic Bilbao.

Zubimendi foi o protagonista da vitória do time londrino. Contratado nesta temporada, o espanhol balançou as redes pela primeira vez desde que chegou à Inglaterra aos 32 minutos de jogo e fechou o placar no segundo tempo (79').

O segundo gol do Arsenal foi obra do sueco Viktor Gyökeres (46'), que igualou Erling Haaland na artilharia do campeonato (3 gols), antes de o norueguês entrar em campo no clássico de Manchester, no domingo.

A má notícia para o técnico Mikel Arteta foi a lesão de Martin Odegaard, que teve que ser substituído no primeiro tempo por um problema no ombro e agora se junta a Saliba, Havertz, Saka e Gabriel Jesus no departamento médico.

Pelo lado do Forest, a derrota marca uma estreia para esquecer do técnico australiano Ange Postecoglou, que substituiu o português Nuno Espírito Santo, demitido após um mau início de campeonato.

Por sua vez, o Tottenham, ex-time de Postecoglou, também chegou aos 9 pontos, ao bater o West Ham fora de casa por 3 a 0.

Nos demais jogos deste sábado, o Fulham derrotou o Leeds por 1 a 0 e o Bournemouth bateu o Brighton por 2 a 1, enquanto Sunderland e Crystal Palace ficaram no 0 a 0, mesmo placar do duelo entre Aston Villa e Everton.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:

- Sábado:

Arsenal - Nottingham 3 - 0

Bournemouth - Brighton 2 - 1

Newcastle - Wolverhampton 1 - 0

Crystal Palace - Sunderland 0 - 0

Everton - Aston Villa 0 - 0

Fulham - Leeds 1 - 0

West Ham - Tottenham 0 - 3

Brentford - Chelsea 2 - 2

- Domingo:

(10h00) Burnley - Liverpool

(12h30) Manchester City - Manchester United

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Arsenal 9 4 3 0 1 9 1 8

2. Tottenham 9 4 3 0 1 8 1 7

3. Liverpool 9 3 3 0 0 8 4 4

4. Bournemouth 9 4 3 0 1 6 5 1

5. Chelsea 8 4 2 2 0 9 3 6

6. Everton 7 4 2 1 1 5 3 2

. Sunderland 7 4 2 1 1 5 3 2

8. Crystal Palace 6 4 1 3 0 4 1 3

9. Newcastle 5 4 1 2 1 3 3 0

10. Fulham 5 4 1 2 1 3 4 -1

11. Manchester United 4 3 1 1 1 4 4 0

12. Brentford 4 4 1 1 2 5 7 -2

13. Brighton 4 4 1 1 2 4 6 -2

14. Nottingham 4 4 1 1 2 4 8 -4

15. Leeds 4 4 1 1 2 1 6 -5

16. Manchester City 3 3 1 0 2 5 4 1

17. Burnley 3 3 1 0 2 4 6 -2

18. West Ham 3 4 1 0 3 4 11 -7

19. Aston Villa 2 4 0 2 2 0 4 -4

20. Wolverhampton 0 4 0 0 4 2 9 -7

