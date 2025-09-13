Assine
Internacional

Juventus vence Inter em virada espetacular e assume liderança do Italiano

13/09/2025 15:38

Perdendo por 3 a 2 a dez minutos do fim, a Juventus conseguiu uma virada espetacular e venceu a Inter de Milão por 4 a 3 neste sábado (13), em Turim, assumindo a liderança do Campeonato Italiano.

Graças ao gol do jovem meio-campista Vasilije Adzic (90'+1), de 19 anos, a Juve emendou sua terceira vitória consecutiva e abriu três pontos de vantagem sobre o Napoli, que ainda enfrenta a Fiorentina nesta terceira rodada.

Por sua vez, a Inter ocupa a 11ª posição na tabela e sofre sua segunda derrota seguida, antes de visitar o Ajax na próxima quarta-feira, pela Liga dos Campeões.

Em um clássico movimentado, a Juventus abriu o placar na sua primeira oportunidade real com Llyod Kelly (14'), mas os 'nerazzurri' empataram minutos com um chute forte de fora da área de Hakan Calhanoglu (30'). 

Poucos minutos depois foi a vez de Kenan Yildiz marcar arriscando de longe (38') e a Juve foi para o intervalo em vantagem.

No segundo tempo, também eletrizante, a Inter ficou perto da vitória depois dos gols de Calhanoglu (65') e Marcus Thuram (76'), cujo irmão Khéphren empatou rapidamente para a Juventus (83'), antes de Adzic selar a vitória do time de Turim com outro chute de longa distância.

