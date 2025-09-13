Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Netanyahu afirma que se todos os dirigentes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza acabaria

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/09/2025 15:32

compartilhe

Siga no

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou neste sábado (13) que, se os líderes do Hamas fossem eliminados, a guerra em Gaza terminaria, e os acusou de bloquear as tentativas de negociar um cessar-fogo. 

"Os chefes terroristas do Hamas que vivem no Catar não se importam com o povo em Gaza. Eles bloquearam todas as tentativas de cessar fogo para prolongar a guerra indefinidamente", declarou o premiê na rede social X. 

"Livrar-se deles eliminaria o principal obstáculo para libertar todos os nossos reféns e encerrar a guerra", acrescentou. 

A guerra na Faixa de Gaza foi desencadeada pelo ataque do movimento islamista palestino Hamas em 7 de outubro de 2023 em Israel, que causou a morte de 1.219 israelenses, a maioria civis, segundo uma contagem da AFP baseada em dados oficiais. 

Em seu ataque, os islamistas capturaram 251 pessoas, das quais 49 continuam cativas em Gaza. Destas, 27 teriam morrido, de acordo com o exército israelense. 

A ofensiva de represália israelense em Gaza matou mais de 64.750 palestinos, a maioria civis também, segundo dados do Ministério da Saúde do governo do Hamas, considerados confiáveis pela ONU.

lma-jd/smw/jvb/meb/ic

Tópicos relacionados:

conflito gaza hamas israel palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay