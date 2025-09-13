Assine
Rubio diz que ataque ao Catar 'não vai mudar' o apoio dos EUA a Israel

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
13/09/2025 15:08

Os Estados Unidos não aprovaram os bombardeios de Israel contra o Hamas no Catar, mas o ataque não mudará o status de aliado de Washington, afirmou o secretário de Estado, Marco Rubio, neste sábado (13), antes de viajar para esta região.

"Obviamente, nós não gostamos disso, o presidente [americano, Donald Trump] também não gostou", declarou Rubio aos jornalistas pouco antes de decolar de Washington para encontrar autoridades em Israel.

"Isso não vai mudar a natureza de nossa relação com os israelenses, mas vamos ter que conversar sobre isso, principalmente do impacto que teve", acrescentou.

