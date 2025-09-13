Assine
Internacional

Real Madrid sofre, mas vence Real Sociedad no Espanhol

13/09/2025 14:11

O Real Madrid sofreu neste sábado (13) para vencer a Real Sociedad por 2 a 1, em Anoeta, pela 4ª rodada do Campeonato Espanhol, e segue firme na liderança com 100% de aproveitamento.

O time merengue abriu vantagem marcando com Kylian Mbappé (12') e Arda Güler (44').

Mas a expulsão do zagueiro Dean Huijsen (32') pesou e a Real Sociedad diminuiu no início do segundo tempo segundo tempo com Mikel Oyarzabal cobrando pênalti (56').

A partir daí, o time da casa aproveitou a superioridade numérica em busca do empate até o apito final, mas o Real Madrid conseguiu segurar o resultado para sair com a vitória.

Mbappé continua marcando jogo após jogo neste início de temporada. O francês, que já tem quatro gols marcados (artilheiro do campeonato), aproveitou um erro da defesa adversária para bater com facilidade o goleiro Álex Remiro.

Depois, veio o cartão vermelho para Huijsen, que era o último homem colocou derrubou Oyarzabal em uma oportunidade clara de gol.

O técnico Xabi Alonso fez ajustes táticos na equipe, e Mbappé fez grande jogada, avançou até a linha de fundo passou para Güler, que não teve trabalho para balançar a rede.

Depois do intervalo, a Real Sociedad, que na parte de baixo da tabela, veio com tudo em busca do empate.

O Real Madrid segurou a pressão até que Dani Carvajal tocou com a mão na bola dentro da área e a arbitragem marcou pênalti, que Oyarzabal cobrou com categoria para diminuir.

A Real Sociedad continuou buscando a virada, mas a reação parou por aí.

A quarta rodada continua neste sábado com o Athletic Bilbao, segundo colocado com nove pontos, tentará vencer o Alavés em San Mamés para igualar o Real Madrid.

Depois, o Atlético de Madrid (16°, 2 pontos), que ainda busca sua primeira vitória, enfrentará o Villarreal (4°, 7 pontos). Antes, o Getafe venceu o Oviedo por 2 a 0.

-- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

  

   - Sexta-feira:

   Sevilla - Elche                     2 - 2

  

   - Sábado:

   Getafe - Real Oviedo                2 - 0

   Real Sociedad - Real Madrid         1 - 2

   (13h30) Athletic Bilbao - Alavés           

   (16h00) Atlético de Madrid - Villarreal    

  

   - Domingo:

   (09h00) Celta Vigo - Girona                

   (11h15) Levante - Betis                    

   (13h30) Osasuna - Rayo Vallecano           

   (16h00) Barcelona - Valencia               

  

   - Segunda-feira:

   (16h00) Espanyol - Mallorca                

  

   Classificação:             Pts   J   V   E   D  Gp  Gc  SG

    1. Real Madrid             12   4   4   0   0   8   2   6

    2. Athletic Bilbao          9   3   3   0   0   6   3   3

    3. Getafe                   9   4   3   0   1   6   4   2

    4. Villarreal               7   3   2   1   0   8   1   7

    5. Barcelona                7   3   2   1   0   7   3   4

    6. Espanyol                 7   3   2   1   0   5   3   2

    7. Elche                    6   4   1   3   0   6   4   2

    8. Betis                    5   4   1   2   1   4   4   0

    9. Valencia                 4   3   1   1   1   4   2   2

   10. Rayo Vallecano           4   3   1   1   1   4   3   1

   11. Sevilla                  4   4   1   1   2   7   7   0

   12. Alavés                   4   3   1   1   1   3   3   0

   13. Osasuna                  3   3   1   0   2   1   2  -1

   14. Celta Vigo               3   4   0   3   1   3   5  -2

   15. Real Oviedo              3   4   1   0   3   1   7  -6

   16. Atlético de Madrid       2   3   0   2   1   3   4  -1

   17. Real Sociedad            2   4   0   2   2   4   6  -2

   18. Mallorca                 1   3   0   1   2   2   6  -4

   19. Levante                  0   3   0   0   3   3   7  -4

   20. Girona                   0   3   0   0   3   1  10  -9

overflay