Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Sevilla fica no empate com Elche (2-2) na abertura da 4ª rodada do Espanhol

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2025 20:26

compartilhe

Siga no

O Sevilla, comandado pelo técnico argentino Matías Almeyda, conseguiu apenas um empate por 2 a 2 no estádio Ramón Sánchez Pizjuán contra o recém-promovido Elche, na partida que abriu a quarta rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira (12). 

O atacante Isaac Romero abriu o placar para os andaluzes (28'), mas o português André Silva (54') e o espanhol Rafa Mir (69') viraram o placar para o Elche, antes de Peque Fernández empatar na reta final (85'). 

O Sevilla, que venceu na visita ao Girona pouco antes da pausa internacional, ainda não conseguiu um triunfo diante de sua torcida e permanece na metade inferior da tabela, com quatro pontos. 

Já o Elche de Éder Sarabia segue invicto em seu retorno à primeira divisão, onde ocupa a sexta colocação, com três empates e uma vitória.

--- Jogos da 4ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Sevilla - Elche 2 - 2

- Sábado:

(09h00) Getafe - Real Oviedo

(11h15) Real Sociedad - Real Madrid

(13h30) Athletic Bilbao - Alavés

(16h00) Atlético de Madrid - Villarreal

- Domingo:

(09h00) Celta Vigo - Girona

(11h15) Levante - Betis

(13h30) Osasuna - Rayo Vallecano

(16h00) Barcelona - Valencia

- Segunda-feira:

(16h00) Espanyol - Mallorca

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 9 3 3 0 0 6 1 5

2. Athletic Bilbao 9 3 3 0 0 6 3 3

3. Villarreal 7 3 2 1 0 8 1 7

4. Barcelona 7 3 2 1 0 7 3 4

5. Espanyol 7 3 2 1 0 5 3 2

6. Elche 6 4 1 3 0 6 4 2

7. Getafe 6 3 2 0 1 4 4 0

8. Betis 5 4 1 2 1 4 4 0

9. Valencia 4 3 1 1 1 4 2 2

10. Rayo Vallecano 4 3 1 1 1 4 3 1

11. Sevilla 4 4 1 1 2 7 7 0

12. Alavés 4 3 1 1 1 3 3 0

13. Osasuna 3 3 1 0 2 1 2 -1

14. Celta Vigo 3 4 0 3 1 3 5 -2

15. Real Oviedo 3 3 1 0 2 1 5 -4

16. Atlético de Madrid 2 3 0 2 1 3 4 -1

. Real Sociedad 2 3 0 2 1 3 4 -1

18. Mallorca 1 3 0 1 2 2 6 -4

19. Levante 0 3 0 0 3 3 7 -4

20. Girona 0 3 0 0 3 1 10 -9

./bds/iga/raa/aam

Tópicos relacionados:

esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay