Manchester United empresta goleiro André Onana ao Trabzonspor

O goleiro camaronês André Onana, do Manchester United, foi emprestado por uma temporada para o Trabzonspor, da Turquia, anunciaram os dois clubes nesta sexta-feira (12).

Onana, de 29 anos e com 50 jogos pela seleção camaronesa, disputou 102 partidas pelo United desde que chegou da Inter de Milão em 2023, em uma transferência avaliada em mais de € 50 milhões (cerca de R$ 314 milhões pela cotação atual).

Após perder os treinos de pré-temporada devido a uma lesão, Onana, em conflito com seu técnico Ruben Amorim, cometeu várias falhas no final de agosto durante a eliminação do United na segunda fase da Copa da Liga para o Grimsby, da quarta divisão (2-2, 12-11 nos pênaltis).

Buscando fortalecer uma posição identificada como ponto fraco, o Manchester United anunciou na semana passada a contratação de Senne Lammens, goleiro belga de 23 anos do Royal Antwerp e jogador da seleção sub-21 de seu país.

