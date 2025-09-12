Assine
Vice-presidente palestino diz que votação na ONU é 'um passo importante para acabar com a ocupação'

12/09/2025 14:51

O vice-presidente da Autoridade Palestina, Hussein al-Sheikh, disse nesta sexta-feira (12) que a votação da Assembleia Geral da ONU, que adotou uma resolução a favor de um Estado palestino sem o Hamas, é "um passo importante para o fim da ocupação". 

"Recebo com satisfação a adoção pela Assembleia Geral das Nações Unidas da resolução (...) sobre a aplicação da solução de dois Estados e a criação de um Estado palestino independente", escreveu al-Sheikh no X. 

"Esta resolução expressa a vontade internacional em favor dos direitos do nosso povo e constitui um passo importante para o fim da ocupação e a concretização do nosso Estado independente nas fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como capital", acrescentou, referindo-se à guerra na qual Israel tomou vários territórios, incluindo a Cisjordânia e Gaza.

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos

