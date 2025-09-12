Primeiro-ministro canadense visitará México para dialogar sobre comércio e investimentos

O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, visitará o México em 18 e 19 de setembro para dialogar sobre comércio e investimentos com a presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, anunciou nesta sexta-feira (12) a mandatária.

México e Canadá são parceiros, junto com os Estados Unidos, no tratado de livre comércio T-MEC, que o presidente Donald Trump quer renegociar por considerá-lo prejudicial aos interesses americanos.

"Ambos temos muito comércio com os Estados Unidos, mas também há muito comércio México-Canadá" no âmbito do T-MEC, disse Sheinbaum em sua habitual coletiva de imprensa.

A presidente de esquerda detalhou que receberá o primeiro-ministro na quinta-feira no palácio do governo e depois ambos oferecerão uma coletiva de imprensa.

Carney terá outras reuniões na sexta-feira na Cidade do México, antes de partir.

Os dois líderes também conversarão sobre os investimentos que o Canadá tem no México em setores como mineração, gás e ferrovias, detalhou Sheinbaum.

A presidente mexicana se reuniu no último dia 5 de agosto na capital mexicana com o ministro das Finanças do Canadá, François-Philippe Champagne, e com a chanceler daquele país, Anita Anand, para preparar a visita do primeiro-ministro.

Após esse encontro, Sheinbaum expressou o interesse do México para que se amplie o comércio com o Canadá e os investimentos daquele país, em meio à ofensiva tarifária de Trump.

O presidente americano justifica as tarifas aos seus dois parceiros alegando que não fazem o suficiente para conter a migração de pessoas em situação irregular e o tráfico de fentanil.

