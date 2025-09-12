Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Israel afirma que resolução da ONU é 'vergonhosa'

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2025 14:24

compartilhe

Siga no

Israel classificou, nesta sexta-feira (12), como "vergonhosa" a resolução adotada pela Assembleia Geral da ONU para promover uma solução de dois Estados para o conflito israelense-palestino e afirmou que ela encoraja o Hamas a "continuar a guerra". 

O texto, aprovado por ampla maioria, apoia a criação de um futuro Estado palestino, mas exclui o Hamas do governo e apela ao movimento que entregue suas armas. 

"Israel rejeita categoricamente a decisão da Assembleia Geral da ONU", que é uma "decisão vergonhosa", escreveu o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores, Oren Marmorstein, no X. 

"A resolução não favorece uma solução de paz. Pelo contrário, encoraja o Hamas a continuar a guerra", acrescentou.

mj/hme/dbh/meb/aa

Tópicos relacionados:

conflito diplomacia israel onu palestinos

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay