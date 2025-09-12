Assine
Sete mineradores estão presos em mina ilegal na Colômbia

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2025 12:15

Sete mineradores estão presos em uma mina ilegal de ouro no sudoeste da Colômbia, aparentemente devido a um deslizamento de terra, informou a Agência Nacional de Mineração (ANM) nesta sexta-feira (12).

Os trabalhadores da mina localizada no município conflituoso de Santander de Quilichao, no departamento de Cauca, ficaram presos desde a noite de quinta-feira, segundo a imprensa local.

De acordo com relatos da imprensa, um deslizamento de terra causou o acidente. Imagens compartilhadas pela ANM mostram uma pequena entrada no solo coberta por terra e água. 

Cauca é um centro de operações de rebeldes que se afastaram do histórico acordo de paz de 2016 entre o governo e a extinta guerrilha Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc). 

Nesta região, os mineradores extraem ouro ilegalmente, muitas vezes sob ordens de guerrilheiros que se financiam com este metal e com o tráfico de cocaína. 

A ANM detalhou que equipes de resgate estão no local para encontrar os sete trabalhadores presos.

Os acidentes em minas são recorrentes na Colômbia, sobretudo nas minas de carvão no centro do país.

das/ad/yr/aa

Tópicos relacionados:

acidente colombia metais minas

