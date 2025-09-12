Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Testamento de Armani estipula venda de 15% da marca para grande grupo de moda

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
12/09/2025 06:44

compartilhe

Siga no

O estilista italiano Giorgio Armani, falecido na semana passada, instruiu a fundação que herdará sua empresa de luxo a vender 15% para um grande grupo de moda, segundo o testamento divulgado nesta sexta-feira.

Armani nomeou os grupos LVMH, EssilorLuxottica e L'Oreal como seus compradores preferenciais, de acordo com trechos do testamento publicados pela imprensa italiana após sua morte em 4 de setembro, aos 91 anos. 

A venda deve acontecer entre 12 e 18 meses após a leitura do testamento.

O novo acionista teria então a possibilidade de adquirir, em um prazo de até cinco anos, uma participação majoritária no grupo, que Armani construiu ao longo de cinco décadas e que se destacou por sua independência durante sua vida.

tsz/ar/lth/hgs/pb/fp

Tópicos relacionados:

armani italia luxo moda

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay