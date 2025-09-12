Assine
Príncipe Harry faz visita surpresa à Ucrânia

12/09/2025 06:35

O príncipe Harry fez uma visita surpresa à Ucrânia nesta sexta-feira (12) para apoiar os soldados feridos na guerra com a Rússia, informou o jornal britânico The Guardian.

Harry chegou a Kiev na madrugada de sexta-feira em um trem noturno, segundo o jornal, que publicou fotos dele em um vagão de luxo e na plataforma da estação da capital ucraniana.

A visita coincide com a da nova ministra britânica das Relações Exteriores, Yvette Cooper, em sua primeira viagem ao exterior desde que assumiu o cargo na semana passada.

O príncipe viajou à Ucrânia com uma equipe da sua fundação 'Invictus Games', que apoia os militares feridos em combates.

"Não podemos parar a guerra, mas o que podemos fazer é todo o possível para ajudar no processo de recuperação", declarou Harry ao jornal The Guardian. 

O príncipe deve se reunir com a primeira-ministra ucraniana, Yulia Svyrydenko, e com quase 200 veteranos do país invadido pela Rússia em fevereiro de 2022. 

Harry, que completa 41 anos na segunda-feira, se encontrou esta semana pela primeira vez em quase dois anos com seu pai, o rei Charles III. 

Ele vive desde 2020 na Califórnia ao lado da esposa Meghan Markle e de seus filhos, após afastar-se da família real.

