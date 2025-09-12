Rússia diz que interceptou 221 drones ucranianos durante a noite

A Rússia afirmou nesta sexta-feira (12) que derrubou 221 drones ucranianos durante a noite, em um dos maiores ataques do Exército de Kiev em três anos e meio de ofensiva russa.

O Ministério da Defesa de Moscou informou que seus sistemas de alerta "interceptaram e destruíram" os drones, incluindo muitos que sobrevoaram as regiões de Briansk e Smolensko.

O número inclui 28 aparelhos não tripulados abatidos na região de Leningrado, próxima à cidade de São Petersburgo.

O governador de Leningrado, Aleksandr Drozdenko, relatou um incêndio em um navio no porto de Primorsk, uma importante instalação no Mar Báltico, após incursões de drones na região.

Os ataques ocorreram depois que a Polônia, vizinha da Ucrânia, acusou a Rússia de lançar um ataque com drones em seu território nesta semana.

Moscou negou o ataque no espaço aéreo polonês e afirmou que não há evidências de que os drones fossem russos.

França e Alemanha anunciaram uma mobilização para reforçar a defesa do espaço aéreo polonês, às vésperas de uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para discutir as acusações.

A Rússia ataca a Ucrânia com bombardeios frequentes de drones como parte de uma ofensiva em curso desde sua invasão, em fevereiro de 2022.

