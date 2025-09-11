Athletic Bilbao confirma retorno de Aymeric Laporte após aprovação da Fifa

A Fifa aprovou nesta quinta-feira (11) o retorno do zagueiro espanhol Aymeric Laporte ao Athletic Bilbao, que confirmou sua contratação horas depois junto ao Al-Nassr, da Arábia Saudita, autorizando a Federação Espanhola de Futebol a obter um Certificado Internacional de Transferência (CIT) da Federação Saudita de Futebol.

"O Athletic Club informa que a Fifa autorizou a Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) a obter um Certificado Internacional de Transferência (CIT) da Federação Saudita de Futebol", afirmou o clube espanhol.

"Assim que o CIT for emitido, o registro poderá ser concluído", acrescentou, referindo-se à transação, que havia sido bloqueada por esses trâmites burocráticos.

Horas depois, o clube 'rojiblanco' confirmou o retorno do jogador com contrato até 2028.

"O zagueiro retorna a Bilbao, sua casa, onde se formou como jogador desde os 15 anos e disputou 222 partidas como jogador do Athletic entre 2012 e 2018", afirmou.

Na sequência de sua carreira, Laporte, que nasceu na França, assinou com o Manchester City, onde jogou por cinco anos.

Em agosto de 2023, ele se juntou ao Al-Nassr, mas, aos 31 anos, ansioso para retornar ao futebol europeu e disputar a Copa do Mundo de 2026, volta a Bilbao para reforçar a defesa de uma equipe que também tem o zagueiro Yeray Álvarez afastado por doping.

Pelo clube de San Mamés, conquistou a Supercopa da Espanha em 2015, contra o Barcelona, mas foi no City que construiu um grande retrospecto, com uma Liga dos Campeões e cinco edições da Premier League, entre outros títulos.

Campeão da Liga das Nações da Uefa em 2023 e da Eurocopa com a Espanha um ano depois, Laporte é candidato a titular no miolo da zaga do Athletic Bilbao ao lado de Dani Vivian, também integrante da 'La Roja', e poucos metros à frente do goleiro titular da seleção, Unai Simón.

O retorno de Laporte a Bilbao é facilitado pela chegada do zagueiro do Barça, Iñigo Martínez, ao clube saudita. Martínez substituiu Laporte no Athletic Bilbao quando este assinou com o City em janeiro de 2018.

Após o meia-atacante Robert Navarro e o lateral-direito Jesús Areso, Laporte é a terceira contratação do time do técnico Ernesto Valverde nesta temporada, em que o time retornará à Liga dos Campeões após mais de uma década.

Em LaLiga, o clube basco divide a liderança com o Real Madrid, depois de obter três vitórias nas três primeiras rodadas.

