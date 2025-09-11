Jason Collins, primeiro jogador assumidamente gay da NBA, luta contra tumor cerebral

O ex-jogador de basquete americano Jason Collins, o primeiro jogador a se declarar gay em uma liga principal, está em tratamento para um tumor cerebral, anunciou a NBA nesta quinta-feira (11) em um comunicado divulgado em seu nome.

"Jason Collins, embaixador da NBA e veterano da liga há 13 anos, está atualmente em tratamento para um tumor cerebral", diz o comunicado. "Jason e sua família agradecem pelo apoio e orações e respeitosamente pedem privacidade enquanto dedicam toda a sua atenção à saúde e ao bem-estar de Jason".

Collins, de 46 anos, jogou oito temporadas com os Nets e também atuou pelos Hawks, Celtics, Grizzlies, Timberwolves e Wizards.

Em sua carreira, ele disputou 735 partidas, com médias de 3,6 pontos e 3,7 rebotes, até sua aposentadoria em novembro de 2014.

Em fevereiro daquele ano, em um jogo entre Brooklyn Nets e Los Angeles Lakers, ele se tornou o primeiro jogador assumidamente homossexual a competir tanto na NBA quanto nas outras grandes ligas esportivas norte-americanas (beisebol, futebol americano e hóquei no gelo).

Collins havia se assumido gay em 2013 em um artigo em primeira pessoa publicado pela revista Sports Illustrated.

O Brooklyn Nets publicou uma mensagem de apoio a seu ex-jogador nas redes sociais nesta quinta-feira.

"Enviamos nosso amor e apoio a Jason Collins e sua família", escreveu a equipe de Nova York na rede social X.

