Explosão em fábrica de fogos de artifício deixa 23 feridos na Venezuela

Uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício na Venezuela, nesta quinta-feira (11), deixou pelo menos 23 pessoas feridas e centenas de moradias destruídas, informaram as autoridades.

O estalido dos fogos que acompanhou a explosão assustou os moradores de um assentamento vizinho, que correram em busca de abrigo, enquanto uma fumaça branca saía da fábrica Gallo Verde, localizada em San Francisco, periferia de Maracaibo, no estado petrolífero de Zulia.

"Aquilo soltava fogo e fumaça por todos os lados", contou à AFP Katy Santodomingo, que estava visitando sua mãe nesse momento neste assentamento de casas chamado Luta, Batalha e Vitória, bem ao lado da fábrica.

"Agradecemos a Deus que todos estávamos acordados, porque se estivéssemos dormindo, não estaríamos aqui", afirmou.

Do prédio de dois andares da fábrica permaneceu apenas o esqueleto da estrutura, enquanto chapas de zinco e blocos das precárias moradias vizinhas destruídas ficaram espalhados na área.

E sobre as árvores, restaram centenas de caixas brancas dos chamados "fosforitos", fogos de artifício de baixa potência.

O Ministério do Interior informou sobre a "contenção das chamas", enquanto o governo de Zulia indicou um balanço de 23 feridos e 482 casas destruídas.

As autoridades suspenderam o fornecimento de gás e habilitaram sete hospitais para atender os feridos.

str/jt/ag/ic/am