Enner Valencia deixa Inter para jogar no Pachuca

O atacante equatoriano Enner Valencia está de saída do Inter de Porto Alegre para se juntar ao Pachuca, do México, anunciou o clube brasileiro nesta quinta-feira (11).

Maior artilheiro da história da seleção equatoriana, com 47 gols, 'Superman' Valencia vai embarcar em uma nova etapa no futebol mexicano, após atuar pelo Pachuca (2014) e pelo Tigres de Monterrey (2017-2020).

"O Sport Club Internacional informa o acerto para o término antecipado do vínculo com o atacante Enner Valencia", anunciou o time colorado num comunicado.

O próprio Inter confirmou que o Pachuca é o novo destino do atacante de 35 anos.

O clube gaúcho especificou que "manterá um percentual" dos direitos econômicos do experiente atacante, ex-jogador do West Ham e do Everton na Inglaterra, em caso de futuras transferências.

Contratado em 2023 pelo Inter de Porto Alegre, Valencia disputou 101 partidas pela equipe, nas quais marcou 31 gols e deu seis assistências.

O Inter está na décima colocação do Brasileirão, com 27 pontos, vinte atrás do líder Flamengo.

Já o Pachuca está na sexta colocação do Torneio Apertura do México, com 13 pontos, cinco atrás do líder Monterrey.

