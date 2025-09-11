Assine
Primeiro-ministro israelense diz que 'não haverá Estado palestino'

11/09/2025 14:14

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, afirmou nesta quinta-feira (11) que "não haverá Estado palestino" durante a cerimônia de assinatura de um grande projeto de assentamento na Cisjordânia ocupada. 

"Cumpriremos a nossa promessa: não haverá Estado palestino; este lugar nos pertence", declarou Netanyahu durante o evento em Maale Adumim, um assentamento israelense a leste de Jerusalém.

