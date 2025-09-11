Assine
overlay
Início Internacional
Internacional

Thiago Almada sofre lesão muscular

Publicidade
Carregando...
AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2025 14:08

compartilhe

Siga no

O Atlético de Madrid confirmou nesta quinta-feira (11) que o argentino Thiago Almada sofreu uma lesão muscular, durante o período de treinamento da seleção 'albiceleste'. 

"O camisa 11 passará por sessões de fisioterapia e trabalho de reabilitação na academia, e a evolução da lesão determinará seu retorno às competições", informou o clube 'rojiblanco' num comunicado. 

Almada, meia-atacante de 24 anos que foi contratado pelo Atlético de Madrid em meados de julho, vindo do Botafogo, vai desfalcar seu time contra o Villarreal, pela quarta rodada do Campeonato Espanhol, no sábado. 

O jogador, que conquistou o tricampeonato mundial pela 'Albiceleste' na Copa do Catar em 2022, integra o elenco do 'Atleti' ao lado de outros jogadores argentinos: Giuliano Simeone, Nahuel Molina, Julián Álvarez e Juan Musso.

rsc/pm/aam/dd

Tópicos relacionados:

arg esp fbl

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay