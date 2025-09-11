Rússia reabre aeroporto de Krasnodar, fechado desde a ofensiva de 2022 na Ucrânia

A Rússia anunciou nesta quinta-feira (11) a reabertura ao tráfego aéreo do aeroporto de Krasnodar, uma grande cidade no sul do país, que estava fechado por motivos de segurança desde o início da ofensiva russa na Ucrânia em 2022.

"O aeroporto de Krasnodar está aberto para voos a partir de 11 de setembro às 9h00, horário de Moscou (15h00 de Brasília)", indicou no Telegram o Ministério Russo dos Transportes.

O aeroporto estava fechado desde fevereiro de 2022, quando começou a ofensiva.

"A abertura do aeroporto de Krasnodar permitirá não apenas ampliar as possibilidades dos habitantes e das empresas da região, mas também tornar mais acessíveis as férias nos balneários do mar de Azov e do mar Negro", indicou o Ministério.

Este é o terceiro aeroporto no sul da Rússia a ser reaberto entre os 11 que foram fechados em 2022 devido ao risco de ataques ucranianos.

