Internacional

FBI anuncia que encontrou rifle utilizado para matar Charlie Kirk

AF
AFP
AF
AFP
Repórter
11/09/2025 10:42

Os investigadores ainda não encontraram a pessoa que matou o ativista de direita americano Charlie Kirk, mas têm imagens dele e recuperaram a arma utilizada, informou o FBI nesta quinta-feira (11).

"Recuperamos o que acreditamos ser a arma utilizada no ataque de ontem. É um rifle de alta potência", disse o agente do FBI Robert Bohls em uma entrevista coletiva, antes de acrescentar: "Temos imagens do suspeito".

bur-jz/nn/fp/aa

Tópicos relacionados:

eua homicidio midia politica

