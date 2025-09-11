Assine
Nepal recapturou mais de 200 dos milhares de presos que fugiram em protestos

AFP
AFP
11/09/2025 10:14

Autoridades do Nepal recapturaram até esta quinta-feira (11) mais de 200 dos 13.500 detentos que escaparam das prisões esta semana, aproveitando o caos dos protestos que deixaram 19 mortos e levaram à renúncia do primeiro-ministro. 

As manifestações contra a corrupção e a decisão do governo de bloquear as redes sociais começaram na segunda-feira em Katmandu e outras cidades. 

O primeiro-ministro, KP Sharma Oli, anunciou sua renúncia na terça-feira, um dia marcado por distúrbios nos quais manifestantes incendiaram a sede do Parlamento, edifícios estatais, um shopping center e um hotel Hilton. 

O Exército informou nesta quinta-feira que já capturou 192 dos presos que fugiram da penitenciária de Rajbiraj, no sudeste. 

Em outra prisão em Ramechhap, a leste de Katmandu, ocorreram confrontos e o Exército nepalês "abriu fogo, ferindo 12 prisioneiros e matando dois", acrescentaram os militares. 

As patrulhas de fronteira da Índia afirmaram que prenderam dezenas de fugitivos que tentavam entrar no país e os entregaram às autoridades nepalesas. 

"Prendemos e entregamos pelo menos 60 detentos que haviam escapado de várias penitenciárias nepalesas", declarou um funcionário da patrulha de fronteira da Índia, sob anonimato.

Tópicos relacionados:

nepal policia politica prisao prisioneiros revolucao

